Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-1 yendi

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, üst seviye takımlara karşı mücadele ettiğinizde detayların maç skoru için belirleyici olabildiğini söylerken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, şampiyonluğa gitmek için olağanüstü çalışmaları gerektiğini ve kendi dönemlerinde puan kayıpları yaşamasalardı bugün lider olabileceklerini dile getirdi.

Beşiktaş maçının ardından

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk Üst seviye takımlara karşı mücadele ettiğinizde detaylar maç skoru için belirleyici olabiliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Kendi dönemimizde puan kayıpları yaşamasaydık bugün lider olabilirdik

Adem AKALANANTALYA, (DHA)- Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, üst seviye takımlara karşı mücadele ettiğinizde detayların maç skoru için belirleyici olabildiğini söylerken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, şampiyonluğa gitmek için olağanüstü çalışmaları gerektiğini ve kendi dönemlerinde puan kayıpları yaşamasalardı bugün lider olabileceklerini dile getirdi.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Maçta Antalyaspor'un golünü Ömer Toprak kaydederken, deplasman ekibi Beşiktaş'ın gollerini ise Aboubakar (2) ve Cenk Tosun attı. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

GROENENDİJK 'DETAYLAR MAÇ SKORU İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİYOR'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, hayal kırıklığı yaratan bir gece yaşadıklarını ifade ederek, İlk yarıda defansif olarak iyi duruş sergileyen rakibe şans vermeyen bir Antalyaspor vardı. Gol attık devreye önde girdik. İkinci yarıda yine oyun kontrolü bizdeydi. Bu şekilde üst seviye takımlara karşı mücadele ettiğinizde detaylar maç skoru için belirleyici olabiliyor. En önemlisi bu detayın ikinci golü atmaktı. Bunda muvaffak olamadık. Kornerden gelen goller var. Bir kaç kornerde defans olarak topa müdahale bile edemeyen bir oyuncu grubu vardı sahada. Daha sert ve agresif olmalıydık. Diğer taraftan da kararlarda karşı rakibe çalınan düdükler vardı. Yediğimiz kornerde de top rakibin ayağından çıktı, aut olmalıydı. Sonuç olarak kaliteli bir rakibe karşı oynadık. Üzerine kırmızı kart gelince oldukça zorlayıcı oldu müsabaka. Bugün çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha iyi oynadık ve savaştık. Kendimizi eleştirecek olursak ikinci golü bulmamız lazım. Şampiyonluğa oynayan rakibe karşı kaybettik. Onun için kredimiz var. Hakemler hakkında konuşmak her zaman zordur. Talih bizden yana değildi dedi.

GÜNEŞ OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Antalyaspor'a karşı ilk maçta 2 puan kaybettiklerini dile getiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İlk maçta 2 puan kaybetmiştik. Bugün de kazanmak için buraya geldik. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunumuz kazanmak için yeterli değildi. Antalyaspor iyi kapanıp orta sahada baskı yaptı. Biz de yavaş temposuz oynadık. Top kayıplarımız vardı. Duran toptan gol yiyince bu sezon ilk defa benim dönemimde duran toptan gol yedik. Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan, skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum dedi.

NE OLMUŞ Kİ ANTALYASPOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazanma arzularının ikinci yarıda iyi olduğunu ifade eden Güneş, Antalyaspor'un hakem tepkisine ise şu şekilde cevap verdi Ne olmuş ki Antalyaspor şikayetçi oldu. Hoca mı yönetici mi söyledi bilmiyorum. Oyun olarak 1-0 öne geçmiş bir takım vardı. Antalyaspor'un Nuri hocayla başarılı olacağını düşünüyorum.

ŞAMPİYONLUK BAŞKA DÜNYA

Puan olarak diğer takımların üzerlerinde olduğunu belirten Güneş, Üstümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray var. Ne yapacakları onların maçlarına bağlı. Biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanabilirsek o zaman konuşuruz. Bu maçı kazanınca umudumuz var. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım. Kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Onları geri getiremeyiz. Futbolda kayıplar var. Bunları unutup maçlarımıza bakacağımız. Oyuncularımıza 3-4 günlük bir izin verdim. 21 Mayısa kadar maçımız olmayacak. Dışımızda olan şeylere fazla müdahale etmeden oyunumuzu nasıl geliştiririz ona bakacağız diyerek sözlerini noktaladı.

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