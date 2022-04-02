BESİCİLER HAYVANLARI İÇİN HEM OT İNDİRDİ, HEM DE KAYAK YAPTI

VAN'ın Bahçesaray ilçesinin kırsal Çatbayır mahallesinde yaşayan bazı vatandaşlar, yaz aylarında tepelere istifledikleri ot balyalarını indirirken, plastik parçaları üzerinde yaptıkları kayakla da keyifli anlar yaşadı.

Zorlu kış aylarını yaşandığı Bahçesaray ilçesinin Çatbayır mahellesinde yaşayan besiciler, yazın biçip, istifledikleri otları köye indirmek için kış aylarını beklemek zorunda kalıyor. Bahar aylarına girilmesine rağmen halen yer yer 1 metre karın bulunduğu kırsal Çatbayır mahallesinde yaşayan vatandaşlar da omuzlarına aldıkları ot balyaları ile tepelerden aşağı inerken, üzerinde durdukları küçük plastik parçalarıyla da kayak yapmanın keyfini yaşadı.

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-