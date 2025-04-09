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Besici ile Kurbanlık Boğa Arasında Gülümseten Bağ

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, besici Hakan Sarıbıyık ile kurbanlık boğa Yiğitbey arasında oluşan özel bağ görenleri gülümsetti. Boğa, ismiyle çağrıldığında koşarak yanına gelmesiyle dikkat çekiyor.

Besici ile kurbanlık boğanın gülümseten bağı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir besici ile kurbanlık boğa arasında ki bağ tebessüm ettirdi.

Elmadağ ilçesinde besicilik yapan Hakan Sarıbıyık, besi çiftliğinde kurbanlık için beslediği Yiğitbey ismini verdiği boğa ile arasında özel bir bağ oluştu. Kurbanlık boğa, besici Sarıbıyık, boğayı ismiyle çağırdığında kurbanlığın koşarak geldiği görüldü. Kurbanlık ile besici arasındaki bağ görenleri gülümsetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN SARIBIYIK - Güncel
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