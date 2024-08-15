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Alanya'da otel inşaatında bulunan köpek turistlerin ilgi odağı haline geldi

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Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin inşaatında 10 yıl önce bitkin halde bulunan ve "Siri" adı verilen köpek, personelin ve turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin inşaatında 10 yıl önce bitkin halde bulunan ve "Siri" adı verilen köpek, personelin ve turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Otel inşaatında çalışanlar tarafından yeni doğmuş halde bulunan köpek veterinere götürüldüğünde, yaşama ihtimalinin düşük olduğu söylendi. Otel çalışanlarınca sahiplenilmesinin ardından özenle bakılan ve gördüğü tedavilerle hayata tutunan köpeğe "Siri" adı verildi.

Köpek, sevimli hareketleriyle hem otel çalışanlarının hem de turistlerin sevgisini kazandı.

Otelin girişinde misafirleri karşılayan "Siri", restoran hariç otel bünyesindeki çeşitli aktivitelerde turistlere eşlik ediyor.

Küçük büyük misafirlerin ilgi odağı haline gelen "Siri"yi çocukların daha yakından tanıması amacıyla "Siri'nin Maceraları" adlı boyama kitabı hazırlandı.

Otel yönetimince hazırlatılan fotoroman tadındaki boyama kitabı, çocukların ilgisini çekiyor.

"Siri'yi görmek için burada tatil yapmak isteyen misafirlerimiz var"

"Siri"yi 10 yıl önce bulan Otelin İşletme Müdürü Mehmet Mahsun Irmak, AA muhabirine, otelde inşaat çalışmaları yapılırken çöplük alanda yavru bir köpekle karşılaştığını, bitkin halde olduğu için hemen veterinere götürdüğünü belirtti.

Veterinerin ise "Siri" için çok fazla yaşama şansının olmadığını ifade ettiğini anlatan Irmak, şunları söyledi:

"Onu sahiplendik, ilgiyle, özenle baktık. Kısa sürede kendisini toparladı ve 10 yıldır bizimle birlikte. Artık otelin bir parçası haline geldi. Siri'nin de dahil olduğu etkinlikler yaptık. Çocuklar için Siri'yi anlatan boyama kitapları yaptık. Misafirlerimiz de onu çok sevdi hatta sırf Siri'yi görmek için burada tatil yapmak isteyen konuklarımız var. Otele ilk geldiklerinde Siri'yi soruyorlar."

Irmak, "Siri"nin yaz döneminde misafirlerin fazla beslemesi nedeniyle kilo aldığını, kışın ise sağlıklı olabilmesi için bir diyet uyguladıklarını kaydetti.

"Sahiplendiğiniz hayvanları sokağa bırakmayın" çağrısı

Mary Hotels Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüseyin Kara da 250 yatak kapasiteli bir otelde Almanya, İngiltere, Polonya, Rusya başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri ağırladıklarını söyledi.

Otel ailesinden biri haline gelen "Siri"nin gerek otel çalışanları gerekse misafirler tarafından ilgi odağı olduğunu dile getiren Kara, "Siri bizim adeta halkla ilişkiler personelimiz gibi. Sempatik davranışlarıyla kendisini hemen sevdiriyor. Ona yurt dışından hediyeler getiren misafirlerimiz var." dedi.

"Siri"ye arkadaşlık yapması için "Lili" adında bir köpeği daha sahiplendiklerini belirten Kara, hem ilgiye muhtaç 2 hayvanı sahiplendiklerini hem de otelde konaklayan minik misafirlere hayvan sevgisini aşıladıklarını kaydetti.

Bir hevesle sahiplenilen hayvanların sonrasında sokağa bırakılmaması yönünde de çağrıda bulunan Kara, "Siri ve Lili ölünceye kadar bizimle birlikte olacak. Hayvanları alırken sorumluluğunu iyi düşünmeliyiz. Hayvanları sahiplenip, bir müddet sonra sokağa bırakmak doğru bir şey değil. Onlar da bizim bir evladımız oluyor, insan evladını sokağa bırakır mı?" diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

antalya Alanya Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

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