Beş Ülkenin Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektuplarını Sundu

Güncelleme:
Lübnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya’nın Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Mounir N. Anouti, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Khalil Salim Abujaish, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Abdoulaye Fofana ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura'yı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Büyükelçiler kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
