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Beş Orta Asya Ülkesi Lideri Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Konuştu

Beş Orta Asya Ülkesi Lideri Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Konuştu

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Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin-Orta Asya Zirvesi, Perşembe ve Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlendi.

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Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin- Orta Asya Zirvesi, Perşembe ve Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlendi.

Başarıyla sonuçlanan zirvenin son gününde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve beş Orta Asya ülkesi lideri Xi'an Deklarasyonu'nu imzaladı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Orta Asya Güncel Haberler

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