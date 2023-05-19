Beş Orta Asya Ülkesi Lideri Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Konuştu
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Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin-Orta Asya Zirvesi, Perşembe ve Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlendi.
Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin- Orta Asya Zirvesi, Perşembe ve Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlendi.
Başarıyla sonuçlanan zirvenin son gününde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve beş Orta Asya ülkesi lideri Xi'an Deklarasyonu'nu imzaladı.figureIndex1figureIndex2figureIndex3figureIndex4
Kaynak: Xinhua / Güncel