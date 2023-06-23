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Beş gündür kayıp olan Titan denizaltısının enkazı parçalanmış halde bulundu

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Titanik enkazını keşfetmek için 18 Haziran'da enkaz bölgesine dalış yapan, kısa bir süre sonra ekiplerle bağlantısı kesilen Titan denizaltısının enkazı Titanik'e yaklaşık 500 metre mesafede bulundu.

Titanik enkazını keşfetmek için 18 Haziran'da enkaz bölgesine dalış yapan, kısa bir süre sonra ekiplerle bağlantısı kesilen Titan denizaltısının enkazı Titanik'e yaklaşık 500 metre mesafede bulundu.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

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