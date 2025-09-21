Berra Dizi İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi

BURSA'da bir kreşte havuz etkinliği sırasında suda havale geçirerek boğulma tehlikesi yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybeden Berra Dizi (4) için 'adalet yürüyüşü' düzenlendi. Berra'nın anne ve babası, olayın üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen, kreş idarecilerinin gözaltına alınmamasına ve kreşin eğitim vermeye devam etmesine tepki gösterdi.

İnegöl ilçesinde yaşanan olay, 12 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuza giren Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi. Küçük kız, su içinde fenalaşınca öğretmenleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin 7'nci günü doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Berra'nın cenazesi İnegöl'de İsaören Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

'ONLAR ÇOCUKLARINA SARILIYOR, BİZ HER GÜN MEZARLIĞA GİDİYORUZ'

Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılğı'nca başlatılan soruşturma sürerken, ilçede 'adalet yürüyüşü' düzenlendi. Eski İnegöl Belediyesi binası önünde başlayan yürüyüşe, Berra'nın annesi Beyza Turan ile baba İsmail Dizi de katıldı. Kalabalık, ellerindeki pankart ve dövizlerle sloganlar atarak ilçe meydanına kadar yürüdü. Berra'nın babası İsmail Dizi, olayın üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen sorumluların gözaltına alınmadığını söyleyerek, "Buraya Berra'nın adaletini aramaya geldik, 4 yaşında bizim kızımız. Berra yaklaşık 1,5 ay önce gittiği anaokulu demiyorum, ihmal yuvasında, yüzme dersi sırasında öğretmenlerinin gözü önünde dakikalarca boğularak vefat etmiştir. Olayın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen soruşturma hala devam ediyor. Şüpheliler hala serbest. Akşamları onlar çocuklarına sarılıyor. Biz her gün mezarlığa gidiyoruz. Oradaki veliler, çocuklarını hala oraya gönderiyorlar. Özellikle belirtmek isteriz ki bu bir kaza değil, cinayettir. Bunlar orada kızımızı boğdular. Cinayet işlediler" diye konuştu.

'DÜNYADA YÜZME DERSİ SIRASINDA BOĞULAN BİR ÇOCUK YOK'

Annesi Beyza Turan da "Bizim yavrumuzun başına gelen olay ne Türkiye'de, ne de yurt dışında başka bir örneği olmayan olaydır. Dünyada yüzme dersi sırasında boğulan bir çocuk yoktur. Fakat yavrumuz anaokulunun para hırsı nedeniyle, denetimsizlik nedeniyle, yasalara uyulmaması nedeniyle, boğularak vefat etmiştir. Berra için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.