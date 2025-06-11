Bernie Sanders, Trump'ın Asker Konuşlandırma Kararını Eleştirdi

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ABD'li Senatör Bernie Sanders, Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolara karşı asker konuşlandırma kararını eleştirerek, bu adımın Trump'ın güç elde etme çabası olduğunu savundu. Sanders, durumu 'şüpheli yasal yetkilerle kendi gücünü artırma çabası' olarak değerlendirdi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Donald Trump yönetiminin Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolara karşı asker konuşlandırma kararını, "daha fazla güç elde etme çabası" şeklinde eleştirdi.

Sanders, sosyal medya platformu Instagram'dan yayımladığı videoda, Los Angeles'a ulusal muhafız ve deniz piyadelerini gönderen Trump'a tepki gösterdi.

Trump'ın bu hamlesinin protestolarla ilgili olmadığını savunan Sanders, Los Angeles'a asker sevkini "şüpheli yasal yetkilerle kendi gücünü artırma çabası" şeklinde nitelendirdi.

Sanders, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasının eyalet valisinin yetkisi olduğunu vurgulayarak, Trump'ın bu adımını "absürt ve gülünç" olarak değerlendirdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Donald Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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