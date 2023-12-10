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Bernie Sanders: ABD'nin Netanyahu'ya daha fazla para vermesi sorumsuzluk olur

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ABD'li Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, ABD'nin Netanyahu'ya daha fazla para vermesinin sorumsuzluk olduğunu söyledi.

ABD'li Vermont Senatörü Bernie Sanders, "ABD'nin Netanyahu'ya bu korkunç savaşı sürdürmesi için 10 milyar dolar daha vermesi sorumsuzluk olur." dedi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Sanders, CBS televizyonundaki "Face the Nation" programında konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında öldürülen binlerce sivile işaret eden Sanders, "ABD'nin Netanyahu'ya bu korkunç savaşı sürdürmesi için 10 milyar dolar daha vermesi sorumsuzluk olur." ifadesini kullandı.

Sanders, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon insanın hiçbir yiyecek ve tıbbi malzeme olmadan mücadele ettiğini belirterek, sivillerin korunmasına yönelik koşullar belirlenmeden İsrail'e ilave yardım yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki durumu "insani felaket" olarak nitelendiren Sanders "ABD, Netanyahu'ya askeri yaklaşımı durdurmasını söylemek için elinden gelen tüm baskıyı yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun hedefi belirsiz

Senatör Sanders, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu, ancak Gazze'deki sivillere karşı savaş açma hakkı bulunmadığını yineledi.

Ayrıca Sanders, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik hedefinin belirsiz olduğunu söyledi.

Bütçe talebi senatoda reddedilmişti

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebi 7 Aralık'ta Senato'da reddedilmişti.

Genellikle Demokratlarla hareket eden ancak bu oylamada Cumhuriyetçilerin yanında yer alan Sanders ise ret nedeninin İsrail'e sağlanacak yardımlar olduğunu belirtmişti.

Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu yönetimine koşulsuz milyarlarca dolar verilmesine karşı olduğunu belirterek, "İsrail'in kesinlikle, 7 Ekim'de saldırı düzenleyen Hamas'a karşı kendini savunma hakkı var. Ancak binlerce masum Filistinli erkek, kadın ve çocuğu öldürmeye hukuken ya da ahlaken hakkı yok." demişti.

Kaynak: AA / Güncel

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