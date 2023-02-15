Berlusconi, 'Bunga Bunga' partilerinden yargılandığı bir başka davada daha beraat etti

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, kamuoyunda "Bunga Bunga" adıyla bilinen partilerin tanıklarına yalan söylemeleri için rüşvet verdiği iddiasıyla Milano'da yargılandığı davada beraat etti.

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, kamuoyunda "Bunga Bunga" adıyla bilinen partilerin tanıklarına yalan söylemeleri için rüşvet verdiği iddiasıyla Milano'da yargılandığı davada beraat etti.

Berlusconi'nin başbakan olduğu 2010 yılında genç kızların katıldığı "Bunga Bunga" partilerine ilişkin bir yargılama daha bugün sonuçlandı.

Milano'daki mahkeme, "Bunga Bunga" partilerinde çoğu genç davetlilerden oluşan 24 kişiye yalan beyanda bulunmaları için rüşvet vermekle suçlanan ve 6 yıl hapis cezasıyla yargılanan Berlusconi hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, hakkındaki tüm suçlamaları reddeden 86 yaşındaki Berlusconi'nin beraat etmesine karar verdi.

Davada, partilere katılan kızlardan biri olan ve "Rubygate" isimli ana davada eski başbakan ile reşit olmadığı dönemde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Faslı Kerime El-Mahrug da dahil 28 sanık, Berlusconi gibi beraat etti.

Silvio Berlusconi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "11 yılı aşkındır süren acı, çamur ve hesaplanamaz siyasi hasarın ardından nihayet beraat ettim. Çünkü, bana yönetilen asılsız suçlamalar karşısında bağımsız, tarafsız ve adil durmasını bilen yargıçlar tarafından yargılanma şansına sahip oldum." ifadelerini kullandı.

Kerime El-Mahrug da dava çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu davaların "icat edilmiş davalar" olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyum. En azından zor yılların bittiği anlamına geliyor bu karar. Bu konu 17 yaşındayken başladı ve 30 yaşıma kadar sürdü. Bir kabustu." dedi.

Karara tepkiler

Berlusconi hakkındaki beraat kararına ilişkin Berlusconi'nin partisi Forza Italia ile iktidarda ortaklık yapan parti liderlerinden birer açıklama geldi.

İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri ve Başbakan Giorgia Meloni, mahkemenin bu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sağ ittifak içindeki bir diğer iktidar ortağı Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Berlusconi'ye verilen beraat kararı dolayısıyla mutlu olduğunu bildirdi.

Berlusconi'nin partisi Forza Italia'nın iki numaralı ismi aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Forza Italia, Berlusconi'yi bu sonuçtan ötürü kutluyor." dedi.

Berlusconi ve "Bunga Bunga" partileri

Berlusconi'nin Başbakan olduğu 2010'da Arcore'daki villasında düzenlediği "Bunga Bunga" partilerinde, reşit olmayan kızlarla para karşılığı ilişkiye girdiği iddiaları basına yansımıştı.

Berlusconi, o dönem 18 yaşından küçük "Ruby" takma isimli Faslı Kerime El-Mahrug ile para karşılığı ilişkiye girmek ve hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan kızın salıverilmesini sağlamak için görevini kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Berlusconi, buna ilişkin yargılandığı "Rubygate" adıyla anılan davada, ilk derece mahkemesinde 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2015'te sonuçlanan temyiz davasında aklanmıştı.

Konuyla ilgili "Ruby Bis" adıyla bilinen ikinci davada ise genç kızları "Bunga Bunga" partilerine getiren Berlusconi'nin tanıdığı Nicole Minetti ve Emilio Fede, farklı yıllarda hapis cezası almıştı.

Konuya yönelik üçüncü süreç olan ve Berlusconi ile partilerin tanıklarını ilgilendiren "Ruby Ter" sürecinde ise 86 yaşındaki siyasetçi farklı mahkemelerde açılan davaların bir kısmından beraat ederken, bazıları devam ediyor.

9 yıl aradan sonra Senatoya geri döndü

"İtalya'da son 30 yıllık dönemde en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, ilerleyen yaşına rağmen partisinin liderliğini sürdürüyor.

Berlusconi, 2020'de Kovid-19'u ağır geçirmiş, sonrasında hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle ara ara hastanede kontrolden geçmek zorunda kalmıştı.

Berlusconi, ülkede 25 Eylül 2022'de yapılan genel seçimlerde yeniden Senatoya seçilmişti. Böylece Berlusconi, 2013'te vergi kaçırdığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyet yüzünden ihraç edildiği Senatoya 9 yıl sonra geri dönmüştü.