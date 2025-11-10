Haberler

Berlinli Altızlar Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması'na Katıldı

Güncelleme:
17 yıl önce tüm dünyada ilgiyle takip edilen 'Berlinli Altızlar', Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması'na katıldı. Aileleri, büyük ailenin önemine vurgu yaparak, fotoğraf yarışmasına duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Almanya'da 17 yıl önce tüm dünyada haberleri yapılan, "Berlinli Altızlar (Berliner Sechslinge)" diye bilinen Türk altız kardeşler, Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması'na katıldı.

Ülkede ilgiyle takip edilen "Berlinli Altızlar" Zeynep, Zehra, Esma, Rana, Ahmed ve Adem ile kardeşleri Meryem ve Malik Musa'nın ebeveynleri Roksana ve Hikmet Temiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Anadolu Ajansının işbirliğiyle düzenlenen Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması'na katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aslen Rizeli olan Hikmet Temiz, yarışmayı düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Anadolu Ajansına teşekkür ederek, "Böyle bir yarışmanın düzenlenmesi, 2025'in de Aile Yılı ilan edilmesi çok güzel. Devletimiz, aile konusuna çok önem veriyor." dedi.

Sekiz çocuk sahibi olmalarını Allah'ın lütfu diye nitelendiren Temiz, "Biz de onun gereğini yapıyoruz yani bir tane olsun, 5 tane olsun, artık bizde 8 tane var. Devletimiz, bu konuda yani Emine Hanım olsun, Sayın Cumhurbaşkanı'mız olsun, bunun arkasında durması, Aile Bakanı'nın bunun arkasında durması, aileye çok önem vermesi çok önemli çünkü Almanya'da ve Türkiye'de de çocuk sayıları geriye gitmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Her doğan çocuğun rızkıyla geldiğini belirten Hikmet Temiz, "Allah veriyor, rızkıyla beraber veriyor. Allah bir kolaylık veriyor." dedi.

"Büyük aile güzel bir şey"

Anne Roksana Temiz de ailenin çok önemli olduğunu vurgulayarak altızlarının dışında iki çocuklarının daha bulunduğunu söyledi.

Polonyalı küçük aileden geldiğini anlatan Roksana Temiz, "Bir ağabeyle büyüdüm. Evlendikten sonra büyük aileye geçtim, bir Türk aileye. Gördüm, böyle her hafta sonu herkes toplanıyor, aile, çay içiyor, sohbet ediyor yani bu bayağı hoşuma gitti. O yüzden böyle dedim, hani büyük aile güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

8 çocuklarının olmasını planlamadıklarını ve hayal etmediklerini belirten Roksana, "Ama şükrediyoruz yani gerçekten güzel bir şey yani tabii ki bizimki zorluktu çünkü birden 6 tane aynı anda büyütmek, başka bir şey ama gururluyuz." diye konuştu.

Anne Roksana Temiz, yarışmaya 17 yıllık albümlerinden seçtikleri farklı fotoğraflarla başvurduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
