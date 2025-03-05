Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı

Netanyahu'nun uykularını kaçıran fotoğraf
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor
Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya

Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı Ziyaretçilere Açıldı

Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı Ziyaretçilere Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı, 5 Mart'ta kapılarını açtı. Fuara yaklaşık 5.800 katılımcı iştirak etti ve 170'ten fazla ülkenin standı yer aldı.

BERLİN, 5 Mart (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuara bu yıl birçok ülke ve bölgeden yaklaşık 5.800 katılımcı iştirak etti.

170'ten fazla ülkenin standının yer aldığı fuar, 6 Mart'a kadar devam edecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Müşterinin hesabına yanlışlıkla 6 milyar dolar gönderildi
img

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
img

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk ifadesinde sert sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! 'Ruhum geride kaldı' sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı

Ece'nin "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"PKK silah bırakır mı?" anketi! İşte araştırmadan çıkan sonuç
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Sivaslı tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu

Tostçu, müşterisinin kendisine gönderdiği parayı görünce şoke oldu
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.