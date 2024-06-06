Üye Girişi
Haberler

Berlin Teknik Üniversitesi Rektörü, İsrail'e destek verdiği için eleştirilere rağmen istifa etmeyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'daki Berlin Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geraldine Rauch, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye ilişkin sosyal medya paylaşımlarını beğendiği için eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak Rauch, görevinden istifa etmeyeceğini belirtmiştir.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye ilişkin sosyal medya paylaşımlarını beğendiği için eleştirilen Almanya'daki Berlin Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geraldine Rauch, görevinden istifa etmeyeceğini belirtti.

Berlin Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 25 kişilik Akademik Senatosu, Rauch'un durumunu ele almak için dün toplantı yaptı ve buradaki gizli oylamada 12'ye karşı 13 üyenin oyuyla rektörün istifası istendi.

Oylamanın bağlayıcı olmadığı ancak Senato'nun Rauch'tan görevinden istifa etmesini "rica ettiği" aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Geraldine Rauch, yönetmelikte üniversite yönetiminin rektörü görevden almasına ilişkin prosedür öngörüldüğünü belirterek, "Akademik Senato görevden alma başvurusunda bulunmadı." ifadesini kullandı.

Rauch, Senato toplantısında yapıcı görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Kalmamı isteyen çok sayıda telefon ve açıklama geldi. İstifa etmiyorum. Hatalarım üzerinde çalışacağım." açıklamasını yaptı.

Alman basınında yer alan haberlerde Rauch'un sosyal medya platformu X'te, Gazze'deki savaşı soykırım olarak nitelendiren ve İsrail'i savaş suçlusu olarak tanımlayan bazı paylaşımları beğendiği belirtildi.

Rauch'un ayrıca üzerinde gamalı haç çizilen Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını yukarı kaldıran göstericilerin yer aldığı bir fotoğrafı da beğendiği ifade edildi.

Özellikle Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger ve Almanya Yahudi Cemaatinin eleştirdiği Rektör Rauch, "Gazze ve Refah'taki durumu ele alan ancak içerik veya kaynak olarak Yahudi karşıtı olan bazı paylaşımları beğendiğini" belirtmiş ve özür dilemişti.

Bir paylaşımı metni nedeniyle beğendiğini ve altında yer alan görsele yakından bakmadığını aktaran Rauch, kendisi için ateşkes talep eden yazının ön planda olduğunu ifade etmişti.

Berlin Teknik Üniversitesi Denetim Kurulu, 10 Haziran'da Rauch'un durumunu görüşmek için toplanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Almanya Rektör İsrail Gazze Eğitim Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı

İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı

 AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar

Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title