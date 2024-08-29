Üye Girişi
Haberler

Berlin Süreci Liderler Zirvesi 14 Ekim'de yapılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Manuel Sarrazin, Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve AB'ye entegrasyonun hızlandırılmasını hedefleyen Berlin Süreci Liderler Zirvesi'nin 14 Ekim'de Berlin'de düzenleneceğini açıkladı.

Almanya'nın Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Manuel Sarrazin, Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonunun hızlandırılmasını hedefleyen "Berlin Süreci Liderler Zirvesi"nin 14 Ekim'de Berlin'de yapılacağını bildirdi.

Sarrazin, günübirlik Kosova ziyareti sonunda, başkent Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

10 yıl önce başlatılan Berlin Süreci'nin Batı Balkan ülkelerini AB doğrultusunda bir araya getirmeyi amaçladığını belirten Sarrazin, "Bunun için, bölgesel işbirliğine ihtiyacımız var ve Batı Balkanlar'ın tüm vatandaşları için somut sonuçlara ihtiyacımız var. Sınırların öneminin azaldığını gösteren sonuçlar, ticari ekonomik kalkınmanın birlikte yapılmasının önemini gösteriyor." diye konuştu.

Berlin Süreci Liderler Zirvesi'nin 14 Ekim'de Berlin'de düzenleneceğini açıklayan Sarrazin, Zirve'de iddialı bir atılım gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

Somut sonuçlar elde etmek ve Batı Balkanlar'daki insanların yaşamlarını iyileştirmek amacıyla bölgedeki tüm ülkeleri gelecek hafta ziyaret edeceğini dile getiren Sarrazin, "Bunun için uzlaşmaya, hatta bazen Sırbistan ve Kosova için kolay olmayan siyasi anlaşmalara varmak için taviz verme isteğine ihtiyacımız var." dedi.

Sarrazin, taviz verme konusunda henüz hazır olunmadığı konusunda endişeli olduğunu sözlerine ekledi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından 2014'te hayata geçirilen Berlin Süreci, Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin yanı sıra bu ülkelerin AB'ye entegrasyonunun hızlandırılmasını hedefliyor.????

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Balkanlar Almanya Berlin kosova Avrupa Birliği Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

 Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Las Palmas Real Madrid ARDA GÜLER neden yok, kadroda yok mu, sakat mı? Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor? Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024? Las Palmas Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı BİM, A101, ŞOK 30 Ağustos Cuma çalışma saatleri? Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi? 30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Lugano golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajlar ve sözleri!
title