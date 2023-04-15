Berlin polisinin Filistinlilerin yapacağı gösteriyi yasaklama kararı mahkemece onandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, polisin Filistinlilerin 15 Nisan'da yapacağı gösteriyi yasaklama kararı Berlin İdari Mahkemesince onandı.

Alman basınının Berlin İdari Mahkemesi sözcüsüne dayandırdığı haberlere göre, mahkeme bugün yapılması planlanan Filistin yanlısı gösteriye getirilen yasağı onayladı.

Haberlerde, polisin gösteriyi yasaklama kararına karşı yapılan itirazı reddeden mahkemenin polisin gösteri yasağını ikna edici bir şekilde gerekçelendirdiğine hükmettiği aktarıldı.

Berlin polisi "Filistinli Esirler Günü'nde Filistinli mahkumlar ile dayanışma" ve 16 Nisan'da düzenlenecek "Filistinli Esirler Günü" adlı iki gösteriyi yasaklamıştı.

Polisten yapılan açıklamada son yıllarda edinilen deneyimlere dayanarak iki gösterinin yasaklandığı belirtilmiş gösterilerde halkı kışkırtıcı ve antisemitizm içerikli söylemlerin, şiddetin yüceltilmesinin ve şiddet olaylarının ortaya çıkma tehlikesinin bulunduğu ifade edilmişti.

Gösterinin düzenlenmesi için başvuruda bulunan kişi polisin yasaklama kararına itiraz etmiş ve konuyu Berlin İdari Mahkemesi'ne götürmüştü.

Söz konusu kişinin Berlin İdari Mahkemesi'nin gösteri yasağını onama kararını da temyize götürme hakkı bulunuyor.

Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik 16 Nisan Pazar günü yapılması planlanan gösterinin yasaklanmasına henüz itiraz edilmediğini belirterek, yasağa rağmen polisin sokaklarda varlığını göstereceğini kaydetti.