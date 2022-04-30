Berlin polisi 1 Mayıs'ta yapılacak gösterilerden dolayı alarmda

Almanya'da Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, yarın 1 Mayıs kapsamında düzenlenecek gösterilerde şiddet olayları çıkması durumunda, polisin sert bir şekilde müdahale edeceğini söyledi.

Spranger, Rbb24 radyosuna yaptığı açıklamada, emniyet birimlerinin gösterilerde uzlaşı stratejisi izleyeceklerini belirtti.

Gösterilerde büyük olasılıkla şiddet olayların yaşanacağını bildiklerini ifade eden Spranger, "Ancak şiddet olayları çıkarsa elbette polis sert bir şekilde müdahale eder." dedi.

Spranger, eyalette 1 Mayıs çerçevesinde düzenlenecek gösterilere ve halk şenliklerine 50 bin kişinin katılacağını varsaydıklarını belirterek bunların aşırılar tarafından eylemler için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

1 Mayıs kapsamında şehirde 6 bin polisin görev yapacağını aktaran Spranger, başka eyaletlerden Berlin polisine destek verileceği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin "Kudüs'te İsrail saldırganlığına karşı protesto gösterisi" sloganıyla düzenlemek istediği eylemin 1 Mayıs'a kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, gösteride kışkırtıcı ve antisemitik sloganlar atılacağı, şiddetin övüleceği ve şiddet olayların çıkabileceğinden dolayı bu kararın alındığı ifade edildi.

Polisin yasaklama kararı Yüksek İdari Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Berlin'de geçen yıl 1 Mayıs'ta düzenlenen eylemlerde göstericiler ile polis arasında çatışmalar çıkmıştı.

Göstericiler, çöp bidonlarını ateşe vermiş ve barikatlar kurmuş, polis de sert müdahalede bulunarak biber gazı kullanmıştı.

Olaylarda 93 polis yaralanmış, 354 kişi göz altına alınmıştı.