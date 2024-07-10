Berlin International Üniversitesi'nin 10. yıl dönümü kutlandı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Global Eğitim Ağı bünyesindeki tek Alman üniversitesi olan Berlin International Üniversitesinin kuruluşunun 10. yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Üniversite kampüsündeki törene, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Berlin International Üniversitesinin üst yöneticisi (CEO) Turgut Tülü ve rektörü Prof. Dr. Yüksel Pöğün Zander, BAU Mütevelli Heyeti üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Şen, yaptığı konuşmada, üniversitenin açılışına o dönem Berlin Başkonsolosu olarak katıldığını belirterek, "Bu kez 10. yıl kutlamalarına Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi olarak katılmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Üniversitenin Berlin'de kuruluşunun, eğitim alanında Türk-Alman ikili ilişkilerinde dönüm noktası olduğunu vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

"Küreselleşme ve birbirine bağlılığın hakim olduğu bir dünyada, eğitim de sürece uyum sağlıyor ve giderek daha küreselleşiyor. Böylece artık farklı bir menşe ülkedeki en iyi kurumlarda eğitim almak mümkün. Eğitimin küreselleşmesi, yalnızca daha kaliteli bir eğitim veya farklı eğitim kaynaklarına daha iyi erişim şansı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda öğrencilere kültürler arası değişim ve farkındalık fırsatı da veriyor."

Türkiye'nin Almanya ile önemli ekonomik ve siyasi ilişkileri bulunduğunu belirten Şen, iki ülke arasında sosyal, kültürel, eğitimsel ve bilimsel alanlarda güçlü etkileşim olduğunu ve işbirliğini sürdürmeye önem verdiklerini kaydetti.

Enver Yücel de Berlin International Üniversitesinin, 10 yıl önce Almanya'da yükseköğrenim dünyasına zenginlik katmak için kazanç amacı gütmeden kurulduğunu dile getirerek, "İlk yıl küçücük bir aileyken şimdi büyüdük, genişledik. 97 ülkeden yaklaşık 600 öğrencimiz var. Sayıları 500'ü bulan mezunumuz, dünyanın neresine giderse gitsin ailemizin üyesi olmaya devam ediyor. Bu büyümeye, bu genişlemeye tanık olmak çok özel. Tam da global ruhumuza yakışır bir aile olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İşletme Fakültesinin, Alman üniversite sıralamalarına göre ülkenin en iyi fakültelerinden biri olarak gösterildiğine işaret eden Yücel, "Dünyanın farklı ülkelerinden birçok öğrenciye eğitim yuvası olan okulumuz, 10. yaşını, global dünyaya uyum sağlayabilen, bilimi ve teknolojiyi rehber bilen, kültür sanata değer veren, potansiyel ve yaratıcılıkla dolu öğretim görevlileri ve öğrencileriyle kutluyor. Ne mutlu bize." dedi.

Üniversitenin ilk mezunlarından Amara Goodwin, eğitim sürecine ilişkin tecrübelerini davetlilerle paylaştı.