Haberler

Berlin İdare Mahkemesi'nden Filistin Kongresi Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Berlin İdare Mahkemesi, 12 Nisan 2024'te düzenlenmesi planlanan Filistin Kongresi'nin polis tarafından yasaklanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, yasaklamanın orantısız olduğunu belirtti ve karara karşı temyiz başvurusuna olanak tanıdı.

Almanya'da Berlin İdare Mahkemesi, 12 Nisan 2024'te Berlin'de 3 gün boyunca düzenlenmesi planlanan Filistin Kongresi'nin polis tarafından yasaklanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Filistin Kongresi'nin sonlandırılması ve yasaklanması hukuka aykırı bulundu.

Mahkeme heyeti, kongrenin sonlandırılması ve yasaklanmasını her durumda orantısız olarak değerlendirdi.

Karara göre, Berlin İdare Mahkemesi'nin kararına karşı Berlin Yüksek İdare Mahkemesi'ne temyiz başvurusu yapılabilecek.

Ne olmuştu?

Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Nisan 2024'te düzenlenen Filistin Kongresi, başladıktan bir süre sonra polis tarafından sonlandırılmış ve yasaklanmıştı.

Filistin destekçilerinin gerçekleştirmek istediği ve 3 gün sürmesi planlanan kongrede İsrail'in eylemlerinde Almanya'nın suç ortaklığının da ele alınması öngörülüyordu.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı rektörü, cerrah Ghassan Ebu Sitte, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.

Berlin İdare Mahkemesi Temmuz 2025'te, Sitte'ye getirilen siyasi faaliyet yasağının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş, Berlin Yüksek İdare Mahkemesi daha sonra bu kararı onamıştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.