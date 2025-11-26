Berlin İdare Mahkemesi'nden Filistin Kongresi Kararı

Almanya'da Berlin İdare Mahkemesi, 12 Nisan 2024'te Berlin'de 3 gün boyunca düzenlenmesi planlanan Filistin Kongresi'nin polis tarafından yasaklanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Filistin Kongresi'nin sonlandırılması ve yasaklanması hukuka aykırı bulundu.

Mahkeme heyeti, kongrenin sonlandırılması ve yasaklanmasını her durumda orantısız olarak değerlendirdi.

Karara göre, Berlin İdare Mahkemesi'nin kararına karşı Berlin Yüksek İdare Mahkemesi'ne temyiz başvurusu yapılabilecek.

Ne olmuştu?

Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Nisan 2024'te düzenlenen Filistin Kongresi, başladıktan bir süre sonra polis tarafından sonlandırılmış ve yasaklanmıştı.

Filistin destekçilerinin gerçekleştirmek istediği ve 3 gün sürmesi planlanan kongrede İsrail'in eylemlerinde Almanya'nın suç ortaklığının da ele alınması öngörülüyordu.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı rektörü, cerrah Ghassan Ebu Sitte, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.

Berlin İdare Mahkemesi Temmuz 2025'te, Sitte'ye getirilen siyasi faaliyet yasağının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş, Berlin Yüksek İdare Mahkemesi daha sonra bu kararı onamıştı.