Berlin Heyeti Muş'ta Kültürel Bağları Güçlendiriyor

Almanya'nın başkenti Berlin'in Spandau Belediye Başkanı Frank Bewing ve Berlin Eyalet Parlamentosu Temsilciler Meclisi Üyesi Dr. Ersin Nas'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik heyet Muş'a geldi.

Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Naim Asan ve Hasköy Belediye Başkanı Cemal Orbay, Berlin Eroğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Nesih Eroğlu'nun daveti üzerine kente gelen heyeti karşıladı.

Karşılıklı dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla kente gelen heyet, tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti, Yukarıçarşı esnafıyla bir araya geldi.

Tercüman aracılığıyla basın mensuplarına açıklama yapan Bewing, tarihi bağdaki ziyaretin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Bewing, "Geldiğimden beri samimiyeti, sıcaklığı ve sevgiyi hissediyorum. Birkaç gün bu bölgeyi tanımak ve burada yaşayan bölge halkıyla tanışmaktan dolayı çok mutluyum. Semtim olan Spandau'daki Muş Derneği'nin bu kadar üyesinin yanımızda bulunması ve bizimle güzel zamanı geçireceklerinden dolayı çok mutluyuz. Bu ziyaretle iki şehir arasında kültürel ve insani bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum." diye konuştu.

İlk kez geldiği Muş'ta sıcak karşılamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nas ise Muş'un kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Spandau'da büyüdüklerini, Berlin'i temsil eden bir milletvekili olarak da ilk defa Muş'a geldiğini belirten Nas, "Berlin'in çok kültürlü yapısı var. Değişik ülke ve dine sahip milletlerin yaşadığı bir yer. Önemli olan insanların huzur ve barış içinde bir arada yaşaması. Muşlulardan hep hoşgörü ve sıcaklık gördüm. Siyasi hayatımda da insanlara hoşgörüyle yaklaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Almanya'daki Muşluların Berlin'in gelişimine önemli katkı sunduğunu kaydeden Nas, "Bir ülkenin kalkınması insanların oraya verdiği emekle olur. İnsanlarımız buranın bağrından ve bu diyardan koparak Almanya'ya gelmişler ve Berlin'i, Spandau'yu kalkındırmışlar. Berlinliler olarak çok faydalandık. Onlarla aynı ilişkiyi sürdürmek istiyoruz. Bugün belediye başkanımla bu adımı attık. Ümit ediyorum ki artık Muş ve Berlin arasında bu diyalogu güçlendiririz, pekiştiririz." ifadelerini kullandı.