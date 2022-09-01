Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Dev Pandaların Doğum Günü Partisi
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BERLİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki ikiz dev pandalar Meng Xiang ve Meng Yuan, Çarşamba günü üçüncü yaşlarını kutladılar.
BERLİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki ikiz dev pandalar Meng Xiang ve Meng Yuan, Çarşamba günü üçüncü yaşlarını kutladılar. İkiz pandalar, Alm anya'da doğan ilk siyah-beyaz ayılar olmuştu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki dev panda Meng Xiang "doğum günü pastasının" tadını çıkarıyor, 31 Ağ ustos 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'nde iki z dev pandalar Meng Xiang ve Meng Yuan (solda) görülüyor, 31 Ağusto s 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki dev panda Meng Xiang "doğum günü pastasının" tadını çıkarıyor, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki dev panda Meng Xiang "doğum günü pastasının" tadını çıkarıyor, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki dev panda Meng Xiang "doğum günü pastasının" arkasında görülüyor, 3 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)