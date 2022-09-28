Berlin Eyaleti Anayasa Mahkemesine göre meclis seçimlerinin yenilenmesi gerekiyor

Almanya'da Berlin Eyaleti Anayasa Mahkemesinin 26 Eylül 2021'de Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclisleri için yapılan seçimlerdeki aksaklıklar ve hatalar nedeniyle seçimlerin tümüyle yenilenmesinin gerekli olduğu yönünde geçici değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

Almanya'da Berlin Eyaleti Anayasa Mahkemesinin 26 Eylül 2021'de Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclisleri için yapılan seçimlerdeki aksaklıklar ve hatalar nedeniyle seçimlerin tümüyle yenilenmesinin gerekli olduğu yönünde geçici değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ludgera Selting, eyalet meclisi ve ilçe belediye seçimlerine ilişkin yapılan itirazların ele alındığı davanın ilk duruşmasında, seçimlerin hazırlık sürecinde ve seçim günü çok sayıda hatanın yapıldığını belirtti.

Bu hataların milletvekili dağılımına büyük etkisi olduğunu ifade eden Selting, bunun Berlin Eyalet Meclisi ve 12 ilçedeki belediye meclisleri seçimlerinin tamamen geçersiz sayılmasını gerektirdiğini anlattı.

Selting, "Sadece seçimlerin yenilenmesi anayasal uygunluğu geri getirebilir." ifadesini kullandı.

Yetkililerin seçimler öncesinde yeterli sayıda oy sandığı ve pusulanın mevcut olmasını sağlayamadıklarına işaret eden Selting, seçim hazırlıkları sürecindeki eksikliklerin bile seçimlerin geçersiz sayılması için tek başına yeterli olduğunu vurguladı.

Selting, seçim günü de "kısmen kaotik durumlar" yaşandığını kaydetti.

Mahkeme, nihai kararını 3 ay içinde açıklaması gerekiyor.

Siyasi gözlemciler, bu geçici değerlendirmeden sonra mahkemenin büyük olasılıkla 26 Eylül 2021'de yapılan seçimleri iptal etmesini bekliyor. Mahkeme seçimlerin iptal edilmesine ilişkin nihai kararını açıkladıktan sonra 90 gün içinde seçimlerin yenilenmesi gerekiyor.

Berlin'de 26 Eylül 2021'de Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclislerinin yanı sıra genel seçim ve konutların kamulaştırılmasına ilişkin halk oylaması yapılmıştı.

Seçim günü sandıkların bulunduğu merkezlere eksik oy pusulası gönderildiği, bu nedenle tekrar pusula bastırılmak zorunda kalındığı belirtilmiş, bazı seçim merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğu gözlenmişti. Aynı gün koşulan maraton nedeniyle özellikle şehir içindeki bazı caddelerin kapalı olması dolayısıyla oy pusulalarının seçim merkezlerine ulaştırılamadığı, birçok seçim merkezinin de sandıkların kapandığı saat 18.00'den sonra uzun bir süre açık kaldığı ifade edilmişti.

Seçim sonucuna toplam 35 itiraz yapılmıştı.

Federal Meclis seçimlerine ilişkin itirazlar, Federal Meclis Seçim İnceleme Komisyonunda mayısta ele alınmıştı. Bu seçimlerle ilişkin kararın da ekim ayında verilmesi bekleniyor.

Federal Seçim Kurulu Başkanı Georg Thiel, 26 Eylül 2021'deki genel seçimde Berlin eyaletindeki aksaklıklar ve hatalar nedeniyle 6 bölgede seçimin yenilenmesini talep etmişti.