Berlin'deki Filistin Destek Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de 'Gazze için Birlikte' yürüyüşünde İsrail yanlıları, Filistin destekçisi göstericileri provoke etti. Polisin müdahalesiyle 40 kişi gözaltına alındı.

- Berlin'deki Filistin'e destek yürüyüşünde polisten göstericilere müdahale

İsrail yanlıları, "Gazze için Birlikte" yürüyüşündeki Filistin destekçisi göstericileri provoke etti

Alman polisi, 40 kişiyi gözaltına alındı

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de 30 binden fazla kişinin katıldığı "Gazze için Birlikte" yürüyüşünde İsrail yanlıları, Filistin destekçisi göstericileri provoke etti. Alman polisi, 40 kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde polis göstericilere müdahale etti. "Gazze için Birlikte" çağrısıyla yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan eylemde polis 40 kişiyi gözaltına aldı. Alman polisi, Federal Meclis önünde başlayan ve kent merkezine kadar devam eden yürüyüşe 15 bine yakın kişinin katıldığını belirtirken, açıklarken organizasyon komitesi 30 binden fazla kişinin katıldığını aktardı.

İsrail destekçilerinden provokasyon

Birkaç İsrail yanlısı, yürüyüşün bitiş noktası olan Berlin kentinin sembol yerlerinden Potsdamer Meydanı'nda toplanarak, Filistin destekçisi göstericileri provoke etti. İsrail bayrağı açarak göstericilere doğru sloganlar atan provokatörlere, bir grup Filistin yanlısı gösterici tepki gösterdi. Polis duruma müdahale ederek, İsrail destekçilerini güvenlik çemberine aldı. Polis, kışkırtma eylemlerine tepki gösteren Filistin yanlısı göstericilere ise sert müdahalede bulundu. Yoğun güvenlik önlemleri altında bölgeden uzaklaştırılan İsrail destekçisi 3 kişiye çevredekiler, tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN ATASOY - Güncel
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