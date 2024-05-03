Berlin'deki Fabrikada Çıkan Yangın İtfaiyeyi Harekete Geçirdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle itfaiye dumandan zehirlenme riskine karşı uyarıda bulundu.

Sabah saatlerinde Lichterfelde ilçesindeki bir metal fabrikasında çıkan yangına 170 itfaiye eri müdahale etti.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, kimyasal maddelerin de depolandığı 4 katlı fabrika binasının yandığı belirtilerek, binanın bir kısmının çöktüğü ve yangının içeriden kontrol altına alınamadığı aktarıldı.

Açıklamada, sürekli hava kirliliği ölçümü yapıldığı vurgulanarak, dumandan zehirlenme riskine karşı 4 ilçede kapı ve pencerelerin kapalı tutulması tavsiyesinde bulunuldu.

Yangın nedeniyle çevredeki okullarda bulunan öğrenciler evlerine gönderilirken, yakın mesafedeki tüm alışveriş yerleri kapatıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Fabrika deposunda, sülfürik asit ve bakır siyanür depolandığı öğrenildi.