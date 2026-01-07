Haberler

Berlin'deki elektrik kablolarına yapılan saldırı "terör" şüphesiyle soruşturulacak

Almanya Federal Savcılığı, 3 Ocak'ta Berlin'de elektrik kablolarına yapılan ve 50 bin hanenin elektriksiz kalmasına neden olan saldırıya ilişkin 'terör' şüphesiyle soruşturma başlattı. Saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu üstlendi.

Almanya Federal Savcılığı, 3 Ocak'ta başkent Berlin'de elektrik kablolarına yapılan ve 50 bin hanenin elektriksiz kalmasına neden olan saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Federal Savcılık, 3 Ocak'ta yapılan saldırı hakkındaki soruşturmayı devraldı.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın, "terör", "sabotaj", "kundaklama" ve "kamu hizmetlerinin aksatılması" şüphesiyle açıldığı belirtildi.

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, elektrik kablolarına yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı "terör" diye nitelendirmişti.

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
