Berlin'de Uluslararası Görme Engelliler Şarkı Yarışması Düzenlendi

Berlin Yunus Emre Enstitüsü, Almanya Görme Engelliler Federasyonu tarafından üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Görme Engelliler Şarkı Yarışması"na (ILSC 2025) ev sahipliği yaptı.

Federasyonun organizasyonunda, görme engelli sanatçıların yer aldığı, türünün en geniş kapsamlı müzik festivali olan yarışmaya Avrupa, Balkanlar, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Güney Pasifik bölgelerinden 25 ülke katıldı.

Fiji, Kolombiya, Gabon ve Çad gibi uzak coğrafyalardan katılımcıların da bulunduğu yarışmada, görme engelli ve kısmi görme engelli sanatçılar çevrimiçi bağlantıyla eserlerini dinleyiciler ile buluşturdu.

Programa Berlin Muavin Konsolosu Nağı Tayru, Yunus Emre Enstitüsü Almanya Koordinatörü Dr. Samet Kapısız, Almanya Görme Engelliler Federasyonu Sosyal ve Kültürel İşler Sorumlusu Reiner Delgado ile Berlin'de yaşayan ve diğer ülkelerden gelen görme engelli misafirler katıldı.

Muavin Konsolos Nağı Tayru burada yaptığı konuşmada müziğin evrensel diline değinerek böylesine değerli bir programa ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yaklaşık 6 saat süren yarışmada birinciliği Yunanistan kazandı.

Farklı müzik dallarında eserlerin seslendirildiği yarışmada, kültürel etkileşim ve müziğin birleştirici gücüyle karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi amaçlanırken engelli bireyler için sosyal etkinlik alanı oluşturmak da öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Yarışma ayrıca görme engelli sanatçılara müzik yeteneklerini ve yaratıcılıklarını uluslararası bir izleyici kitlesine sergilemeleri için de platform sağlıyor.

Federasyon ile Yunus Emre Enstitüsü arasında ilk defa gerçekleştirilen işbirliğinin ardından, ilerleyen dönemde benzer kültürel projelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Berlin Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin kültürel diplomasisi bağlamında, Berlin Devlet Kütüphanesi (Staatsbibliothek zu Berlin), Bergama İslam Sanatı Müzesi, Alman Teknoloji Müzesi, Berlin'de mukim ulusal kültür merkezleri gibi önemli birçok kurum ile geniş bir yelpazede proje işbirlikleri ve faaliyetler hayata geçirdi.