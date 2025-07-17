Berlin'de Toplu Taşımada Silah ve Kesici Alet Taşıma Yasağı

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma araçlarında silah ve kesici aletlerin bulundurulması yasaklandı.

Berlin Eyalet Senatosu tarafından kabul edilen, yerel toplu taşıma araçlarında silah ve kesici alet taşınmasını yasaklayan yasal düzenleme yürürlüğe girdi.

Bu düzenlemeyle şiddet suçlarının azaltılması ve toplu taşımada güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Yasak, tüm bıçak türlerinin yanı sıra uyarıcı, tahriş edici ve sinyal silahlarını da kapsıyor.

Yasak, tren istasyonları ve peronlarda da geçerli ancak otobüs ve tramvay duraklarında geçerli değil.

Güvenlik güçleri somut şüpheler olmasa bile, örneğin bir tren istasyonunda bir kişinin üzerinde silah olup olmadığını kontrol edebilecek. Yasa dışı taşınan silah ve bıçaklara el konulabilecek.

İstisnalar belirlendi

Berlin'de otobüs ve trenlerde uygulanan yeni yasağın, polis ve itfaiye gibi belirli meslek grupları için istisnaları bulunuyor.

Ayrıca aşçılar, restoran işletmecileri, kuryeler ve işleri için bıçak bulundurmak zorunda olan esnaflar da bu istisnalara dahil edildi.

Yeni satın alınmış ve ambalajında taşınan bıçaklar da yasak kapsamına girmiyor.

Yasağın ihlali durumunda 10 bin avroya kadar para cezası verilebilecek.