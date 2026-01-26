Almanya'nın Başkenti Berlin'de Bir Dairede Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

BERLİN, 26 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de silahlı saldırının meydana geldiği noktada incelemelerde bulunan polis memurları, 25 Ocak 2026.

Almanya medya kuruluşu BILD'in haberine göre Almanya'nın başkenti Berlin'in merkezinde bir dairede yaşanan silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Almanya'nın DPA Haber Ajansı ise olayın pazar günü yerel saatle 17.00 sularında Berlin'in Tiergarten semtinde meydana geldiğini bildirdi. BILD'in haberinde saldırıda yaralanan 5 kişiden 2'sinin ağır yaralı olduğu belirtildi.

Polisin olay yerinde birden fazla şüpheliyi gözaltına aldığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. (Fotoğraf: Zhang Haofu/Xinhua)