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Berlin'de RAF soruşturması kapsamında baskınlar düzenlendi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, eski RAF üyesi Daniela Klette'nin yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında bazı meskenlere baskınlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 26 Şubat'ta eski "Kızıl Ordu Fraksiyonu" (RAF) adlı aşırı solcu terör örgütü üyesi Daniela Klette'nin yakalanmasının ardından, bugün de soruşturma kapsamında bazı meskenlere baskınlar düzenlendi.

Emniyet makamlarından Alman medyasına yapılan açıklamaya göre, RAF soruşturması kapmasında Berlin'de 130 polisin katıldığı bir operasyon düzenlendi.

Polis baskın sırasında bazı meskenlerin kapılarını silahla açtı.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Almanya'da yaklaşık 30 yıldır aranan RAF üyesi Klette, 26 Şubat'ta Berlin'de yakalanmıştı.

Aşırı solcu terör örgütü RAF, 1970'te Andras Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler ve Ulrike Meinhof gibi tanınmış örgüt üyeleri tarafından kurulmuştu. RAF, 1970 ila 1990'lı yıllarda işlenen 33 cinayetten sorumlu tutuluyor.

Örgüt üyeleri, 1977'de banka soygunlarını ve bombalı saldırılarını artırmış, zamanın Federal Başsavcısı Siegfried Buback'a suikast düzenlemiş; Dresdner Bank Başkanı Jürgen Ponto'yu, kaçırma girişimi sırasında öldürmüştü.

RAF, 1998'de dağıldığını açıklamasına rağmen bazı örgüt üyelerinin para araçlarına ve marketlere yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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