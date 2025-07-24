Berlin'de polis tarafından eylemlerde gözaltına alınan Filistin destekçileri AA'ya konuştu Açıklaması

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde gözaltına alınan 80 yaşındaki Thomas, Alman polisin bu tür uygulamalarının gözünü korkutmayacağını, sokaklara çıkıp mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Ülkede özellikle Berlin'de polis, Filistin'e destek gösterilerine katılanlara yönelik aşırı güç kullanarak sert müdahalelerde bulunuyor; eylemciler gözaltına alınıyor, evlerinde aramalar yapılıyor veya çeşitli yasaklar uygulanıyor.

Polisin bu gösterilerde reşit olmayanlara ve yaşlılara karşı sert müdahalede bulunması tepki topluyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, haziranda Almanya İçişleri Bakanlığına mektup yazarak, özellikle Gazze ile ilgili gösteri ve eylemler karşısında Alman makamlarının tutumunu eleştirmiş, protestolara katılan eylemcilerin "keyfi" polis kontrollerine maruz kaldığına ve reşit olmayanlar dahil polisin göstericilere yönelik aşırı güç kullanımına ilişkin haberlerden endişe duyduğunu ifade etmişti.

Son dönemde Filistin'e destek gösterilerinde gözaltına alınan ve soy isimlerini belirtmek istemeyen Thomas ile Hanna ve Filistin destek gösterilerinde katılan Ali Chatawi, AA muhabirine, polisin göstericilere yönelik aşırı güç kullanımına ilişkin konuştu.

" Orta Doğu'da Adil Bir Barış için Yahudi Sesi" Derneğinden olan ve 5 Temmuz'da Berlin'in Charlottenburg semtinde düzenlenen Filistin'e desek gösterisinde gözaltına alınan Thomas, Filistin destekçilerine yönelik polis şiddetin artmasını "korkutucu" bulduğunu söyledi.

Aylardır protesto eylemleri yaptıklarını ifade eden Thomas, "Daha da kötüye gidemez diye düşündüğünüzde, Filistin'deki durum daha da kötüye gidiyor. Soykırım giderek daha vahşi hale geliyor. Ancak diğer yandan, Alman hükümeti, ki sadece Almanya için konuşabilirim, protestolara yaklaşımında giderek daha agresif ve kısıtlayıcı hale geliyor." dedi.

Thomas, Alman hükümetinin, bir yandan Gazze'deki soykırımı siyasi ve askeri olarak desteklediğini, diğer yandan Filistinlilerin, Yahudilerin, Hristiyanların ve genel olarak hümanistlerin ortak protestolarına karşı çıktığını belirterek "Nitekim burada pek çok Alman da var. Gerçeğe katlanamadıkları için daha sert müdahalede bulunuyorlar. Bu da bizi birbirimize kenetliyor." diye konuştu.

"İnsanları silkeleyip uyandırmamız gerekiyor"

5 Temmuz'da gözaltına alındığını anlatan Thomas, "Eğer bu şekilde gözümü korkutabileceklerini sanıyorlarsa hayır tam tersi. Filistinli kardeşlerimle, Hristiyanlarla, hümanistlerle birlikte daha da kararlı bir şekilde mücadele edeceğim, sokaklara çıkacağım, (haksızlıkları) teşhir edeceğim ve Almanya'daki insanları uyandıracağım." ifadelerini kullandı.

Thomas, akrabalarının çoğunun Auschwitz'de (Nazi toplama kampı) öldürüldüğü Alman faşizmi dönemindeki soykırımın aksine bugünkü soykırımın canlı olarak izlenebildiğini ve bugün kimsenin 1945'te olduğu gibi "Ben hiçbir şey bilmiyordum" diyemeyeceğini vurgulayarak "Bugün bunu herkes görebiliyor ancak hep birlikte insanları silkeleyip uyandırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Gözaltına alındıktan sonra çok dayanışma gördüğüne işaret eden Thomas, bunun kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

"Yapılan şey tamamen saçmalık"

Bir metro istasyonunda 9 Temmuz'da gözaltına alınan Hanna da "Bunu hiç beklemiyordum. Çünkü bu çılgınlık için polis 2-3 saat çalıştırılıyor. Yapılan şey tamamen saçmalık. Anlaşılmaz bir şey." ifadelerini kullandı.

Polisin kendisini neyle suçladığına ilişkin soruya da Hanna, "Aslında hiçbir şey. Sadece bu insanlar arasında olmakla suçlandım." şeklinde konuştu.

Hanna, gözaltına alınmasına ilişkin ne düşündüğü sorusuna da "Söylediğim gibi, artık hiçbir şey anlamıyorum. Yapılanlar o kadar saçma ki. Ancak polise direktifler yargıdan geliyor. Saçma olan emirleri polis uyguluyor." dedi.

Polisin göstericilere karşı tutumunu da değerlendiren Hanna, "Polis giderek daha agresif hale geliyor ve tamamen zararsız olan insanlara karşı harekete geçiyor. Katiller ve ağır suçlular ise serbestçe dolaşıyor. Yargı işini yapmıyor. Tamamen bu tür gereksiz olaylarla meşgul oluyor." ifadelerini kullandı.

Hanna, gösterilere neden katılığı sorusuna ise "Filistin'de yaşanan adaletsizliği başka nasıl ifade edebilirim? İsrail hükümeti, neredeyse tüm uluslararası hukuku hiçe sayıyor ve öylesine acımasız ki kendilerinin yaşadığı her şeyi aşıyor. Bu o kadar çirkin ki kelime bulamıyorum." yanıtını verdi.

"Çocuklar gözaltına alınıyor, kadınlar dövülüyor. Yaşlı insanlar acımasıza gözaltına alınıyor"

Filistin'e destek gösterilerine katılarak konuşmalar yapan ve bazı gösterileri organize eden Filistinli Ali Chteiwia da polis şiddetinin çok aşırı hale geldiğini ve 2023'ten bugüne arttığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ve çeşitli ülkelerin Almanya'ya ifade özgürlüğüne farklı bir şekilde yaklaşması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen durumun ciddi olduğunu vurgulayan Chteiwia, polisin yürüyüşleri yasakladığını belirtti.

Chteiwia, 5 Temmuz'da polisin yürüyüşü sonlandırdığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"200 metre bile yürüyemedik. Ciddi gözaltılar, polisin acımasız darbeleri oldu. Gösteriler artık yasaklanmakla kalmıyor, (göstericilere karşı) fiziksel müdahale oluyor. Gözaltına alınanlara hiçbir şekilde saygı gösterilmiyor. Çocuklar gözaltına alınıyor, kadınlar dövülüyor. Yaşlı insanlar acımasıza gözaltına alınıyor. Bir Berlinli olarak bu benim bildiğim durum değil." diye konuştu.