Almanya'nın başkenti Berlin'de polisin taşkınlık yaptığı iddiasıyla gözaltına almaya çalıştığı 30 yaşındaki kişinin öldüğü bildirildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmayı cinayet masası yürütecek.

Berlin'de polis müdahalesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın başkenti Berlin'de polisin taşkınlık yaptığı iddiasıyla gözaltına almaya çalıştığı 30 yaşındaki kişinin öldüğü bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, 1 Aralık Cuma gecesi geç saatlerde taşkınlık yaptığı ve çevreye zarar verdiği öne sürülen kişinin gözaltı işlemi yapılacağı sırada yere yığıldığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan kişinin hayatını kaybettiği ve doktorların ölüm nedenini kalp krizi olarak kayıtlara geçirdiği belirtildi.

Taşkınlık yaptığı öne sürülen kişinin kesin ölüm nedenini belirlemek üzere başlatılan soruşturmayı cinayet masasının yürüteceği kaydedildi.