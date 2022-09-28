Berlin'de öğretmenler okullardaki çalışma şartlarını protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'deki öğretmenler, okullardaki çalışma şartlarını protesto etti.

Eğitim ve Bilim Sendikasının (GEW) çağrısı üzerine okullardaki çalışma şartlarını protesto etmek için binlerce öğretmen, Berlin Belediyesi önünde toplandı.

Öğretmenler bir günlük uyarı grevi yaptı.

Göstericiler, üzerinde "Küçük sınıflar, daha fazla öğretmen", "Daha iyi şartlar, daha az ders saati ve küçük sınıflar" ve "Küçük sınıflar daha az stres" yazan dövizler taşıdı.

GEW Berlin Bölge Başkanı Tom Erdmann, konuşmasında, daha küçük sınıflar ve daha iyi çalışma şartları için sokağa çıktıklarını belirterek "Öğretmenlerin üzerindeki yükün arttığını biliyoruz. Ek görevler, zaman baskısı, donanım eksikliği ve okullarda yapısal eksiklikler. Bunlar bizim günlük hayatımızın bir parçasıdır." dedi.

Erdmann, öğretmenlik mesleğini yapmaktan memnuniyet duyduklarını, buna rağmen birçok eğitimcinin kapasitesinin sınırına geldiğini anlattı.

Berlin'de okullardaki sınıflarda planlanandan daha çok öğrencinin bulunduğuna işaret eden Erdmann, Berlin eyalet yönetiminden sınıfları küçültülmesini, daha çok öğretmenin istihdam etmesini ve öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmesini istedi.

Öğretmenlerin uyarı grevi sebebiyle bugün Berlin'de birçok okulda ders yapılamadı.

???????GEW'ye göre greve yaklaşık 3 bin 500 öğretmen katıldı.