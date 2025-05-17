Berlin'de Nekbe'nin 77. Yılı Protesto Edildi

Berlin'de Nekbe'nin 77. Yılı Protesto Edildi
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Almanya'nın Berlin şehrinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında 'Büyük Felaket' olarak adlandırılan Nekbe'nin 77. yılı nedeniyle bir protesto düzenlendi. Potsdamer Meydanı'nda toplanan kalabalık, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle İsrail'i protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, "Büyük Felaket" olarak tanımlanan Nekbe'nin 77. yılı nedeniyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'yi, 77. yılında protesto etmek için yüzlerce kişi, şehir merkezindeki Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Sizin sessizliğiniz suç ortaklığıdır" ve "Siz hepimizi öldüremezsiniz" yazan dövizler taşındı.

Eylemde, Nekbe'yi anlatan görseller taşıyan ve yöresel giysi giyen kadınlar da yer aldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.

Nekbe Nedir?

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından yüz binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilmesini "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Her yıl mayıs ortasında düzenlenen anmalarda, İsrail'in kuruluş süreciyle başlayan ve halen devam eden işgal politikalarına tepki gösteriliyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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