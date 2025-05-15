Berlin'de Nekbe'nin 77. Yılı İçin Binlerce Kişi Sokağa Çıktı

Berlin'de Nekbe'nin 77. Yılı İçin Binlerce Kişi Sokağa Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 14 Mayıs tarihini takip eden Nekbe Günü'nde binlerce kişi, Filistinlilere destek vermek için protesto düzenledi. Göstericiler, İsrail'i protesto etti ve gergin anlar yaşandı.

- Almanya'da Nekbe'nin 77'inci yılında binlerce kişi sokağa indi

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de, Nekbe'nin 77'inci yılında binlerce kişi sokağa indi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananları Nekbe Günü, yani "felaket günü" olarak anan Filistinlilere destek için binlerce kişi protesto düzenledi. Göstericiler, Kreuzberg semtindeki Südstern Tren İstasyonu durağında bir araya geldi. Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla toplanan göstericiler, ellerinde "Nehirden denize kadar özgür Filistin" pankart ve dövizleri ile İsrail'i protesto etti. Göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik çıkarken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Bandırmaspor ve Erzurumspor'dan müthiş düello! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli

Müthiş maç! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli oldu
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.