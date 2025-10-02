Haberler

Berlin'de Küresel Sumud Filosu İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın Berlin şehrinde, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıları protesto etmek amacıyla yaklaşık 300 kişinin katıldığı bir destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar atarken, Almanya'nın da Gazze'deki olaylara destek verdiğini ifade etti. Polis, göstericileri gözaltına aldı ve protestonun tren istasyonu dışında devam etmesine izin verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Küresel Sumud Filosu'yla dayanışma amacıyla destek gösterisi düzenlendi.

Berlin ana tren istasyonunda toplanan yaklaşık 300 kişi, Küresel Sumud Filosu ile dayanışma mesajları verdi.

İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto eden göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca Almanya'nın da Gazze'deki soykırıma destek verdiğini ifade ederek, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Ana tren istasyonu içerisinde başlayan protesto, polisin gelmesiyle tren garının dışında devam etti.

Polis, tren istasyonunda sadece yolcuların kalabileceğini bildirerek, protestocuları içeriye sokmadı. Polis, aralarında Yahudilerin de bulunduğu bazı göstericileri gözaltına aldı.

