Berlin'de Kayıp Aslan Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir aslana ait olduğu iddia edilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. Aslan olduğu tahmin edilen hayvanın bölgede gece saatlerinde çalıların arasında hareket ederken cep telefonu ile çekilen görüntüsünün ortaya çıkması paniğe yol açtı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir aslana ait olduğu iddia edilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'in güney sınırındaki Kleinmachnow ilçesinde dün bir aslan görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 gündür her yerde kayıp hayvanı arıyor. Aslan olduğu tahmin edilen hayvanın bölgede gece saatlerinde çalıların arasında hareket ederken cep telefonu ile çekilen görüntüsünün ortaya çıkması paniğe yol açtı. Yetkililer, Kleinmahnow'da ve komşu semtlerde 'kaçak aslan' alarmı verdi.

Dün oluşturulan 120 kişilik polis ekibi ve uzmanların yardımıyla Berlin'in güney bölgesinde ormanlık alanda aslan arandı. Zırhlı polis araçları, helikopterler ve dronların da yer aldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Kleinmachnow ve civarında yaşayanlar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılırken, bölgede polis devriyeleri artırıldı.

"Yaban domuzu olabilir"

Aslanın bir hayvanat bahçesinden veya sirkten kaçmış olabileceği tahmin edilmesine rağmen hiçbir hayvanat bahçesinden veya bir sirkten kaçak aslan ihbarı gelmedi. Söz konusu ihbarların alınamaması nedeniyle hayvanın yasa dışı olarak beslendiği ve kaçmış olabileceğine ilişkin tahminler yürütüldü. Ancak bazı profesyonel avcılar, görüntüde görülen hayvanın aslan değil bir yaban domuzu olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan, bölgede gece duyulduğu iddia edilen aslan kükremesi seslerinin ise gerçek olmadığı, bu sesleri bazı gençlerin şaka amaçlı çıkardıkları bildirildi. Buna rağmen işi şansa bırakmak istemeyen polis, bugün sabah saatlerinden itibaren aslanı arama çalışmalarına yoğun bir şekilde yeniden başladı. - BERLİN