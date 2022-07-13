Berlin'de kamuya ait binalar enerji tasarrufu için geceleri aydınlatılmayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berlin'de kamuya ait binalar enerji tasarrufu için geceleri aydınlatılmayacak

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Berlin'de kamuya ait binalar enerji tasarrufu için geceleri aydınlatılmayacak

Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı ve Kızıl Saray olarak bilinen belediye binasının gece aydınlatılmayacağı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı ve Kızıl Saray olarak bilinen belediye binasının gece aydınlatılmayacağı bildirildi.

Berlin Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Franziska Giffey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, kamuya ait binaların enerji tasarrufu nedeniyle geceleri aydınlatılmamasından yana olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz durumda, enerji tasarrufu için tüm seçeneklerin incelenmesi gerekir. Önceliğimiz acı vermeyen tasarruflardır." dedi.

Giffey, enerji tasarrufu için her fırsatın kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Çocukken odada kimse olmadığında ışıklar sönerdi. Bu çok basit ve yeni bir şey değil." ifadesini kullandı.

Hür Demokrat Partili (FDP) Sebastian Czaja, enerji sıkıntısının yanı sıra elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle televizyon kulesi, Brandenburg Kapısı veya Zafer Anıtı gibi kamuya ait yerlerin gece yarısından sonra aydınlatılmamasını önermişti.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Brandenburg Kapısı Almanya Berlin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title