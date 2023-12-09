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Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto eden gösteri düzenlendi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. Gösteride Filistin'e destek ve dayanışma mesajları verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Şehir merkezindeki Wittenbergplatz Meydanı'nda toplananlar, Filistin'e destek ve dayanışma mesajları verdi.

Gazze'de İsrail'in bombardımanları sonucu hayatını kaybeden çocuklara ve kadınlara dikkati çekilen gösteride Filistin ve Türk bayraklarını taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Gazze sessizce kanıyor, çünkü dünya görmek istemiyor" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Gösteriye katılan Evelyn Schmidt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrail ile doğrudan bir bağı olmadığını ancak Filistinlilere bir ses verilmesini ve tarihin unutulmamasını önemli bulduğunu söyledi.

Schmidt, "Almanya'nın özellikle buna karşı olmasını ve antisemitizm olduğunu söylemesini üzücü buluyorum. Ben böyle düşünmüyorum. Filistin ve Gazze'deki acil durumu görmenin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaliforniya'dan gelen Merlena Angermann, bu gösterilere katılmanın önemine işaret ederek, şu görüşleri dile getirdi:

"Tarihimizde kritik nokta bu. Biz Filistin'de soykırım yaşandığını görüyoruz. Nedense birçok insan bunu umursamıyor. Alışverişe gidiyorlar, insanlarla buluşuyor. Hayat devam ediyor. Ben bunu yapamam. Benim burada olmam lazım. Kaliforniya'dan geliyorum, yarı Alman yarı Amerikalıyım. Ülkelerimin ikisi bunu finanse ediyor ve destekliyor. Burada olmam için bir sebep daha. Bu konuda sessiz kalamam."

Güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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