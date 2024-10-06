Berlin'de İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen protestoda polis göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Kreuzberg semtindeki Kottbusser Tor Meydanı'nda binlerce kişi, İsrail'in bir yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek için toplandı.

Yürüyüşe geçen göstericiler, üstünde "Soykırım için silah vermeyin", "Soykırımı durdurun", "Siyonist karşıtlığı antisemitizm değildir", "Gazze'ye özgürlük" ve " İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterilen eylemde "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'a özgürlük", "Herkes siyonizme karşı", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" ve "Terörist İsrail" sloganları atıldı.

Protestoda, Berlin'de bir yıldır yapılan Filistin'e destek gösterilerinde, Alman polisinin eylemcilere uyguladığı şiddete de tepki gösterildi.

Geniş güvenlik önemleri alan polis Kottbusser Damm ve Lenau caddelerinin kesiştiği bölgede, bitiş noktasına ulaşıldığını belirterek yürüyüşü durdurdu ve göstericilerin Herrmann Meydanı'na ilerlemesini engelledi.

Burada göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu.

Eylemcilere biber gazı sıkan polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Tekerlekli sandalye ile protestoya katılan engelli göstericinin gözaltına alındığı sırada güvenlik güçleri tarafından yerde sürüklenerek polis aracına bindirildiği görüldü.???????