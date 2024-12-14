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Berlin'de İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Protesto Gösterisi

Berlin'de İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Protesto Gösterisi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin ile dayanışma amacıyla düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti ve çeşitli sloganlar atarak pankartlar taşıdı. Gösteri, geniş güvenlik önlemleri altında olaysız bir şekilde sona erdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Charlottenburg-Wilmerdorf ilçesindeki Hans-Rosenthal Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, buradan York Strasse metro istasyonuna yürüdü.

"Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" ve "Gazze" şeklinde sloganlar atan göstericiler, üzerinde "Savaş ve Filistin'in işgali bitsin", "İsrail'e silah sağlanmasın", "Gazze'yi konuşun, katliamlar bitmiyor", "İkiyüzlü ülke, çifte standart" ve "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Yürüyüş güzergahında birçok kişinin binaların pencerelerinden göstericilere destek verdiği görüldü.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylem olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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