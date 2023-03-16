Berlin'de İsrail'deki yargı reformu protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'deki tartışmalı yargı reformu ve kentte ziyarete bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protesto edildi.

İnternet üzerinden yapılan çağırılar üzerine tarihi Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Meydanı'nda İsrail'de yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerini protesto etmek için yüzerlerce kişi toplandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine sloganların atıldığı gösteride İsrail bayrakları ve üzerinde "İsrail demokrasini koruyun", "Kimse hukukun üstünde değildir. Demokrasi olmadan eşitlik olmaz", "Netanyahu ellerini İsrail demokrasisi üzerinden çek" ve "Netanyahu, diktatörler Berlin'de hoş gelmedi" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Berlin polisi, kentteki protestolar ve Netanyahu'nun ziyareti sebebiyle geniş güvenlik önlemleri aldı.