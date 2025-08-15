Berlin'de Gazze'de Ölen Gazeteciler Anıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler anıldı.

Berlin'in Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi) binasının yakınında bulunan Schilling Köprüsü'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri tarafından Gazze'de öldürülen gazetecileri anmak için çok sayıda kişi toplandı.

Eylemciler, İsrail ordusunun 10 Ağustos akşamı Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın fotoğraflarını taşıdı.

Etkinlikte, İsrail güçlerince 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen 200'ün üzerindeki gazetecinin isimleri ve Enes eş-Şerif'in ölmeden önce kaleme aldığı vasiyeti okundu.

Etkinliğe katılanlar, gazetecilerin fotoğraflarının konulduğu yere çiçek bıraktı ve mum yaktı.

Enes eş-Şerif'in de aralarında bulunduğu 6 gazetecinin öldürülmesi

İsrail ordusunun, 10 Ağustos akşamı Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun saha muhabiri olan Şerif, Gazze'deki medya ablukasını kıran, açlık ve İsrail katliamlarını dünyaya duyuran nadir seslerden birisiydi.

Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazetecinin hayatını kaybetmesiyle, savaşın başlangıcından bu yana İsrail tarafından öldürülen gazeteci sayısı 238'e yükselmişti.