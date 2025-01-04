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Berlin'de Filistin için Protesto Gösterisi Düzenlendi

Berlin'de Filistin için Protesto Gösterisi Düzenlendi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, yüzlerce kişi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle sloganlar atarak destek topladı. Yürüyüş sırasında güvenlik güçleriyle zaman zaman arbede yaşandı, en az 9 kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Filistin'e destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yüzlerce kişi Schöneberg semtinde bulunan Kleistpark metro istasyonu yakınındaki meydanda toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen göstericiler "Katil İsrail", " Filistin'e özgürlük", "İsrail terör devleti", "Biz binleriz, biz milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Çocuk katili İsrail" ve "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, Filistin bayraklarıyla üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "İsrail, inşa ettiğin hiçbir duvar, vahşi işgalinizin ve çocuklara yönelik soykırımınızın izlerini gizleyemeyecek. Utan", "İsrail'i boykot et" ve "Siyonizm yenilecek" yazan döviz ve pankartları taşıdı.

Yürüyüşte zaman zaman göstericiler ile yoğun güvenlik önlemleri alan polis arasında arbede yaşandı ve en az 9 kişi gözaltına alındı.

İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayraklarını açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı.

Birçok kişinin yürüyüş güzergahında binaların pencerelerinden göstericilere destek verdiği görüldü.

Kleistpark metro istasyonu yakınındaki meydandan başlayan yürüyüş Steglitz semtindeki Walter Schreiber Platz metro istasyonu yakında son buldu.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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