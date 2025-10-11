Berlin'de Filistin İçin Büyük Yürüyüş Yapıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, "Gazze için birlikte" adlı Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Filistin ile dayanışma göstermek, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma dikkat çekmek ve Almanya'da Filistin'i destekleyenlere yönelik baskıyı protesto etmek için binlerce kişi, Berlin'in merkezindeki Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

Ardından kent merkezinde yürüyüş düzenleyen göstericiler, İsrail'e destek vermesinden dolayı Alman hükümetine de tepki gösterdi.

Göstericiler, "Terörist İsrail", "Gaspedilen toprakta barış olmaz" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Eylemde üzerinde "Hepimiz terörist miyiz?", "Sessizliğiniz suçtur", "Almanya hala İsrail'e silah sağlıyor", "Gazze kazanıyor" ve "Soykırımı durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemciler, Gazze'de İsrail tarafından öldürülen Gazzelilerin fotoğraflarını taşıdı.

Yürüyüş sırasında zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polis bazı göstericileri gözaltına alırken sert müdahalede bulundu.

Konuşmaların yapıldığı araçtan polisin çocuk yaşta bir göstericiyi gözaltına aldığı anonsu yapıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş, Alexander Meydanı'nda son buldu.

Polis yürüyüşe 14 bin kişinin, eylemi düzenleyenler ise 60 bin kişinin katıldığını bildirdi.