Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Polis Tarafından Durduruldu

Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Polis Tarafından Durduruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Berlin kentinde, Filistin'e destek vermek için toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüşe geçti. Ancak polis, göstericilerin yürüyüşüne izin vermedi ve birçok kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, yüzlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünün tamamlanmasına izin vermedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için yüzlerce kişi Wilmerdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplandı.

Yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Gazze'yi açlıkla öldürmeyi durdurun", "Savaş suçlusu İsrail" ve "Siyonizm dünyanın kanseridir" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemde, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümeti ve İsrail'in aleyhine sloganlar atıldı.

Göstericiler yaklaşık 600 metre yürüdükten sonra polis, suç işlendiği gerekçesiyle yürüyüşü durdurdu.

Polis hoparlörlerden protestoculara, Kant ve Wieland caddelerinin kesiştiği bölgede 1 saat süreyle gösteri yapılabileceklerini duyurdu.

Yoğun güvenlik önlemi alan polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 8 belli oldu! 2 favori daha elendi

Kırkpınar'da son 8 belli oldu! 2 favori isim daha elendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da aşk pozu! Ünlü oyuncu denizde romantizme yelken açtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.