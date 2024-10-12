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Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Göstericiler, çeşitli sloganlarla Filistin'e destek verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi.

Innsbruck Meydanı'nda başlayan ve Steglitz metro durağına kadar süren Filistin'e destek yürüyüşünde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterildi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte "Soykırımı fonlamayı durdurun", "Cinayetleri durdurun", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin'e özgürlük", "Gazze'nin işgaline hayır" sloganları atıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösteri esnasında zaman zaman çıkan arbedede bazı yürüyüşçüleri kısa süreliğine gözaltına aldı. Kimlik tespiti yapılmasının ardından bu kişiler salıverildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Güvenlik Politika Filistin Almanya İsrail berlin Güncel Dünya Gazze

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