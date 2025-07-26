Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisine Sert Müdahale

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisine Sert Müdahale
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Berlin'de gerçekleştirilen Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve açlık krizini protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulunarak çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için binlerce kişi Berlin'in Kreuzberg ilçesindeki Südstern metro istasyonu yakınlarında toplandı.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı ve üstünde İsrail aleyhine yazılar bulunan dövizler taşıdı.

Yürüyüş güzergahında bulunan binaların pencerelerine çıkan birçok kişinin, göstericilere destek verdiği görüldü.

Çok sayıda gösterici yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti.

Yürüyüş sırasında zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Göstericiler Kottbusser Tor metro istasyonuna yaklaştığında polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Bu sırada çok sayıda göstericiyi gözaltına alan polisin sert müdahalesi nedeniyle yaralananlar oldu.

Polis yaptığı anonsta, eylemin "kamu güvenliği için tehdit" oluşturduğunu savunarak gösteriyi sonlandırdı ve yürüyüşün devam etmesine izin vermedi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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