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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisinde 20'den Fazla Gözaltı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, 20'nin üzerinde eylemci gözaltına alındı. Prenzlauerberg semtindeki Schönhauser Allee metro istasyonunun önünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için binlerce kişi toplandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, 20'nin üzerinde eylemci gözaltına alındı.

Prenzlauerberg semtindeki Schönhauser Allee metro istasyonunun önünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için binlerce kişi toplandı.

Daha sonra şehir merkezine yürüyen göstericiler, "İsrail çocukları öldürüyor", "İsrail terör devleti", "Ateşkes şimdi", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" şeklinde slogan attı.

İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki gösterilen eylemde, üzerinde "Kırmızı çizginiz nerde", "Soykırımı durdurun", "Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur", "İsrail çocukları öldürdüğü için BM tarafından kara listeye alındı" ve "Gazze'deki soykırım hepimizi etkiliyor" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Yürüyüş güzergahında bir grup, iki kez İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı. Polis ve bazı göstericiler, Filistin eylemine katılanlar ile provokasyon yapanlar arasına girerek gerilimin daha da artmasını engelledi.

Berlin Polis Sözcüsü Anja Dierschke gazetecilere yaptığı açıklamada, değişik sebeplerden dolayı 20'nin üzerinde göstericinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş Alexander Platz metro istasyonu yakınında son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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