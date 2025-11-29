Haberler

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yaptırım Talebi Yükseldi

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yaptırım Talebi Yükseldi
Güncelleme:
Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in uluslararası hukuka uyması ve Gazze ablukasının kaldırılması gerektiğini savundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Kreuzberg ilçesindeki Kottbusser Damm Caddesi'nde "Suç ortaklığını durdurun, yaptırımlar şimdi" çağrısıyla toplanan çok sayıda gösterici daha sonra şehir merkezindeki Leipzig Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Göstericiler, İsrail uluslararası insancıl hukuka uyana ve Gazze'ye yönelik ablukayı tam olarak kaldırana kadar bu ülkeye sert yaptırımlar getirilmesini istedi.

Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasına tepki gösteren göstericiler, eylemde üzerinde "Almanya uyarıyor, İsrail devam ediyor. Yaptırımlar ve silah ambargosu şimdi", "Netanyahu yargılansın", "Soykırımı durdurun" ve "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, " Filistin'e özgürlük", "Siyonist İsrail çocukları öldürüyor" ve "Almanya göreceksin Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Öte yandan, İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı güzergah üzerinde İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.???????

Yürüyüşün sonlandığı Leipzig Meydanı'nda polis iki kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
