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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Yapıldı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yüzlerce kişi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için toplandı. Göstericiler, Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği eleştirerek sloganlar attı. Gösteri sırasında polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı ve bir gösterici yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Fridenau semtindeki Breslauer Meydanı'nda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için toplanan yüzlerce kişi daha sonra yürüyüş gerçekleştirdi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Rathaus Steglitz metro istasyonuna kadar yürüdü.

Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği eleştiren göstericiler "Almanya finanse ediyor, Netanyahu katliam yapıyor, Scholz alkışlıyor", " İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Soykırımı durdurun" ve "Siyonizm öldürür" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahı üzerinde Walter Schreiber Platz metro istasyonu yakınlarında, İsrail bayrakları açan bir grup, gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Gösteri bittikten sonra polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Zaman zaman polisle göstericiler arasında gerginlik yaşanırken, polis göstericilere sert müdahalede bulundu.

Bir göstericinin yere yatırılarak tedavi edildiği, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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